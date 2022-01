Consiglio metropolitano di Napoli, elezioni rinviate al 13 marzo. "Troppi contagi" (Di martedì 25 gennaio 2022) Napoli, 25 gennaio 2022 " Il Covid fa ancora paura, nel Napoletano elezioni annullate per l'aumento dei contagi . Sono state rinviate al 13 marzo le elezioni del Consiglio metropolitano di Napoli , ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022), 25 gennaio 2022 " Il Covid fa ancora paura, nel Napoletanoannullate per l'aumento dei. Sono stateal 13ledeldi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio metropolitano Consiglio metropolitano di Napoli, elezioni rinviate al 13 marzo. "Troppi contagi" Napoli, 25 gennaio 2022 " Il Covid fa ancora paura, nel Napoletano elezioni annullate per l'aumento dei contagi . Sono state rinviate al 13 marzo le elezioni del Consiglio metropolitano di Napoli , inizialmente previste per domenica 20 febbraio. È quanto stabilisce un decreto del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi , adottato "in considerazione della ...

