Affido Culturale, il primo esperimento in Italia: così i bambini, crescendo, imparano (Di martedì 25 gennaio 2022) Affido Culturale è un nuovo progetto selezionato dall'impresa sociale Con I bambini, nell'ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile. Si tratta di un'iniziativa particolare volta a offrire a tutti i bambini e alle bambine la possibilità di accedere a prodotti e servizi culturali, per godersi al meglio la crescita e l'educazione. L'opportunità di accedere ad una adeguata formazione, scolastica ma anche personale, dovrebbe essere un diritto di tutti quanti. Purtroppo non è così e molte famiglie spesso si vedono costrette a fare delle rinunce, specie in questo periodo post pandemia. Affido Culturale propone di mobilitare delle "famiglie risorsa", valorizzando l'esperienza dell'Affido familiare, ma declinandola sullo specifico della ...

