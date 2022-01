Portare i bambini (degli altri) in un museo o a teatro: a Milano arriva l’affido culturale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non sempre la cultura è accessibile a tutti. E soprattutto, non sempre i bambini piccoli hanno la fortuna di avere una famiglia o dei genitori in grado (economicamente, ma non solo) di accompagnarli in un museo, a teatro, al cinema, o semplicemente a fare un giro tra gli scaffali di una libreria. Ecco come mai a Milano è nato il progetto dell’affido culturale, sulla scia di quanto già sperimentato a Roma, Modena, Napoli e Bari. Affido culturale a Milano, che cos’è il progetto A organizzare il progetto dell’affido culturale per il Municipio 8 di Milano ci ha pensato Mitades, un’associazione di promozione sociale che da 11 anni lavora nell’ambito educativo dei bambini. Il progetto si ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non sempre la cultura è accessibile a tutti. E soprattutto, non sempre ipiccoli hanno la fortuna di avere una famiglia o dei genitori in grado (economicamente, ma non solo) di accompagnarli in un, a, al cinema, o semplicemente a fare un giro tra gli scaffali di una libreria. Ecco come mai aè nato il progetto del, sulla scia di quanto già sperimentato a Roma, Modena, Napoli e Bari. Affido, che cos’è il progetto A organizzare il progetto delper il Municipio 8 dici ha pensato Mitades, un’associazione di promozione sociale che da 11 anni lavora nell’ambito educativo dei. Il progetto si ...

