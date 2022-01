(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Lab) - Q8 è un'azienda sempre più sostenibile e, per il secondo anno consecutivo, anche per il 2022, ha ottenuto laTop, riservata alle aziende che ...

Advertising

lifestyleblogit : Livi (Q8): 'Si rafforza sostenibilità con certificazione Top Employer Italia' - - TV7Benevento : Livi (Q8): 'Si rafforza sostenibilità con certificazione Top Employer Italia'... - StraNotizie : Livi (Q8): 'Si rafforza sostenibilità con certificazione Top Employer Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Livi rafforza

Adnkronos

"Tutte le nostre azioni - ricorda Livio- sono tese a creare un ambiente di lavoro innovativo nel quale i singoli bisogni delle persone trovino un proprio riconoscimento e un proprio spazio". "..."Tutte le nostre azioni ricorda Liviosono tese a creare un ambiente di lavoro innovativo nel quale i singoli bisogni delle persone trovino un proprio riconoscimento e un proprio spazio". "Per ...Roma, 24 gen. (Labitalia) - Q8 è un'azienda sempre più sostenibile e, per il secondo anno consecutivo, anche per il 2022, ha ottenuto la certificazione Top Empl ...Roma, 24 gen. (Labitalia) – Le pmi italiane, che rappresentano il 98% delle aziende nazionali, e spesso le eccellenze produttive del Belpaese, denotano problemi, oltre che storici, come quello del cap ...