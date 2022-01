I Maneskin al Saturday Night Live: il filmato di «I wanna be your Slave» – Il video (Di lunedì 24 gennaio 2022) Loro non volevano solo il Jimmy Fallon Show e il programma di Ellen DeGeneres. Volevano arrivare al Saturday Night Live. E se lo sono presi, con prepotenza, come tutti i successi di questo ultimo anno. I Maneskin hanno fatto breccia nel cuore del programma satirico più famoso degli Stati Uniti e si sono esibiti sabato sera, 22 gennaio, sul palco, cantando I wanna be your Slave e Beggin’. La partecipazione al programma non è cosa da poco: quello è una specie di tempio. Un angolo di mondo televisivo che ha fatto la storia dello spettacolo. Dalle esibizioni degli Abba, a quelle di David Grohl, batterista dei Nirvana. Lì avevano prestato il loro volto e il loro talento John Belushi e Dan Aykroyd: poco dopo nacquero The Blues Brothers. Più recentemente lo show aveva acceso ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Loro non volevano solo il Jimmy Fallon Show e il programma di Ellen DeGeneres. Volevano arrivare al. E se lo sono presi, con prepotenza, come tutti i successi di questo ultimo anno. Ihanno fatto breccia nel cuore del programma satirico più famoso degli Stati Uniti e si sono esibiti sabato sera, 22 gennaio, sul palco, cantando Ibee Beggin’. La partecipazione al programma non è cosa da poco: quello è una specie di tempio. Un angolo di mondo televisivo che ha fatto la storia dello spettacolo. Dalle esibizioni degli Abba, a quelle di David Grohl, batterista dei Nirvana. Lì avevano prestato il loro volto e il loro talento John Belushi e Dan Aykroyd: poco dopo nacquero The Blues Brothers. Più recentemente lo show aveva acceso ...

