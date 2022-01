GF Vip, la sorella di Basciano asfalta Sophie: “Jessica era quella giusta” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chi meglio di una sorella, che ci è cresciuta insieme, può conoscere un uomo? Ed è proprio perché conosce molto bene suo fratello Alessandro che Giorgia Nicole Basciano si è espressa sulla storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra lui e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Quest’ultima, secondo Giorgia Nicole, sarebbe troppo leggera e non sufficientemente matura per un uomo dal passato “pesante” come Alessandro Basciano, che alle spalle ha una relazione finita dopo anni e un figlio che ama da impazzire, ma per il quale sognava una famiglia unita. GF Vip 6, Alessandro Basciano vuole parlare con un prete: ecco perché Il fidanzato di Sophie Codegoni si è reso protagonista di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chi meglio di una, che ci è cresciuta insieme, può conoscere un uomo? Ed è proprio perché conosce molto bene suo fratello Alessandro che Giorgia Nicolesi è espressa sulla storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra lui e l’ex tronista di Uomini e DonneCodegoni. Quest’ultima, secondo Giorgia Nicole, sarebbe troppo leggera e non sufficientemente matura per un uomo dal passato “pesante” come Alessandro, che alle spalle ha una relazione finita dopo anni e un figlio che ama da impazzire, ma per il quale sognava una famiglia unita. GF Vip 6, Alessandrovuole parlare con un prete: ecco perché Il fidanzato diCodegoni si è reso protagonista di ...

