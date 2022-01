È morto Thierry Mugler | il visionario dello stile che amava esagerare

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Muscolare, esagerata, magniloquente, spettacolare: la moda di“per cause naturali” (qualsiasi cosa significhi) chiude definitivamente, insieme con quella di André Leon Talley, un capitolo– quello degli anni 80 – per cui «l’unica misura è essere smisurati», come diceva lo stilista nato a Strasburgo nel 1948 ea Parigi il 23 gennaio.con Estelle Lefébure nel backstage della sfilata Prêt-à-Porter primavera estate 1992 di. A metà strada tra il superomismo nietzschiano e lo show da Folies Bergère, ogni suo défilé era un evento atteso con devozione religiosa da schiere di fan: per il decimo anniversario della sua casa, nel 1984, ha organizzato la prima sfilata pubblica di moda ...

Agenzia_Ansa : Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, è mo… - vogue_italia : Lo stilista Thierry Mugler è morto stanotte a 73 anni. Lo ricordiamo con alcune delle le sue creazioni più audaci - Corriere : Morto lo stilista Thierry Mugler aveva 73 anni: era stato il creatore dei primi look di Madonna - nicolaebasta : RT @AndThenWhoCares: È morto Thierry Mugler, lo stilista aveva 73 anni. L’annuncio sui social- - verderameblu : RT @vogue_italia: Lo stilista Thierry Mugler è morto stanotte a 73 anni. Lo ricordiamo con alcune delle le sue creazioni più audaci https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Thierry

Celebri i corsetti sexy indossati da Madonna e Lady Gaga E'lo stilista franceseMugler. Aveva 73 anni. Celebre per i corsetti sexy indossati durante i concerti da Madonna, Lady Gaga e Beyoncé e per gli abiti firmati per Sharon Stone e il tubino ...a 73 anni lo stilista franceseMugler. È deceduto 'per cause naturali' ha annunciato il suo agente sui social. Una scomparsa che lascia un vuoto nel mondo della moda e non solo. È stato ...Thierry Mugler e l’abito di Demi Moore. La lezione di Proposta indecente è che anche se sei Robert Redford l’amore non si può certo comprare, ma uno strepitoso abito di Mugl ...Lunedì, 24 gennaio 2022 Home > aiTv > Morto a 73 anni il celebre stilista francese Thierry Mugler Parigi, 24 gen. (askanews) - È morto a 73 anni lo stilista francese Thierry Mugler. È deceduto "per ca ...