Stellantis: i piani di Tavares per gli stabilimenti italiani (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Il gruppo Stellantis spegne la prima candelina. Il 16 gennaio 2021, dalla fusione di Fca e Psa, nasceva il colosso dell’industria automobilistica. Il ceo Carlos Tavares ha colto al balzo l’occasione per lanciare qualche frecciatina a Palazzo Chigi lasciando nell’incertezza gli operai italiani. Nel giro di poche ore, però, lo stesso Tavares (conscio di aver calcato troppo la mano) ha rassicurato i dipendenti di alcuni stabilimenti. Difficile capire la strategia del manager portoghese, ma proviamo lo stesso a vedere cosa bolle in pentola. L’Italia “costa” troppo Tavares ha parlato dalla sua residenza in Portogallo al Corriere della Sera e a un gruppo ristretto di quotidiani europei. Il ceo si dice molto soddisfatto dei risultati raggiunti anche considerando la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Il gruppospegne la prima candelina. Il 16 gennaio 2021, dalla fusione di Fca e Psa, nasceva il colosso dell’industria automobilistica. Il ceo Carlosha colto al balzo l’occasione per lanciare qualche frecciatina a Palazzo Chigi lasciando nell’incertezza gli operai. Nel giro di poche ore, però, lo stesso(conscio di aver calcato troppo la mano) ha rassicurato i dipendenti di alcuni. Difficile capire la strategia del manager portoghese, ma proviamo lo stesso a vedere cosa bolle in pentola. L’Italia “costa” troppoha parlato dalla sua residenza in Portogallo al Corriere della Sera e a un gruppo ristretto di quotidiani europei. Il ceo si dice molto soddisfatto dei risultati raggiunti anche considerando la ...

Advertising

IlPrimatoN : Stellantis: Tavares continua a lamentarsi per i costi troppo alti in Italia, ma per il momento niente tagli in vist… - DucaAlfio : @Novacula_Occami Mi sembra che Stellantis sia una Fiat potenziata. Stessi piani industriali basati non sui prodotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis piani Il nuovo SUV Coupè di Fiat è stato nuovamente avvistato Ma su questo idee più chiare le avremo dopo il prossimo 1 marzo quando Stellantis rivelerà i suoi piani per i suoi 14 marchi. Ti potrebbe interessare: Nuovo Fiat Strada: il pickup compatto della ...

Su Generali la Consob si spacca. Il Nasdaq non si rialza ... 50 MILIARDI DI STERLINE NON BASTANO Unilever - 0,54% dopo aver abbandonato i piani per l'... STELLANTIS: SCENDONO I CINESI, SALGONO I PEUGEOT Appena celebrato il primo compleanno, Stellantis ( - 1%) si ...

Stellantis: i piani di Tavares per gli stabilimenti italiani Il Primato Nazionale "Vm, la Regione si muova" L’appello della Fim-Cisl Il segretario provinciale Rizzo interviene per sbloccare la situazione di stallo "Ancora nessuna notizia sulle prospettive dello stabilimento di via Ferrarese" ...

Perché le azioni FCA sono scomparse dal mercato? Negli anni FCA ha fatto molto parlare di sé, ma adesso è addirittura scomparso dalle quotazioni in modo definitivo. Perché? La risposta è Stellantis.

Ma su questo idee più chiare le avremo dopo il prossimo 1 marzo quandorivelerà i suoiper i suoi 14 marchi. Ti potrebbe interessare: Nuovo Fiat Strada: il pickup compatto della ...... 50 MILIARDI DI STERLINE NON BASTANO Unilever - 0,54% dopo aver abbandonato iper l'...: SCENDONO I CINESI, SALGONO I PEUGEOT Appena celebrato il primo compleanno,( - 1%) si ...Il segretario provinciale Rizzo interviene per sbloccare la situazione di stallo "Ancora nessuna notizia sulle prospettive dello stabilimento di via Ferrarese" ...Negli anni FCA ha fatto molto parlare di sé, ma adesso è addirittura scomparso dalle quotazioni in modo definitivo. Perché? La risposta è Stellantis.