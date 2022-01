“Sophie sei una sfig*ta!”, Miriana e Manila rimproverano Alessandro (“non ero offensivo”): spunta il video (Di domenica 23 gennaio 2022) Miriana e Manila hanno rimproverato Alessandro Basciano per il suo comportamento (decisamente sconveniente) nei confronti di Sophie Codegoni durante la serata di ieri al Grande Fratello Vip. “Sophie sei una sfig*ta!”, Miriana e Manila rimproverano Alessandro Alzati e vattela a prendere. Lei è sensibile: li hai visti i suoi occhi? Se parlate con le paure... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 23 gennaio 2022)hanno rimproveratoBasciano per il suo comportamento (decisamente sconveniente) nei confronti diCodegoni durante la serata di ieri al Grande Fratello Vip. “sei una”,Alzati e vattela a prendere. Lei è sensibile: li hai visti i suoi occhi? Se parlate con le paure... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

WhyckieQueenie : Basciano che sta male si è presa la tachipirina, e sophie che gli dice che è lo stress, SI LO STRESS CHE GLI PROVOC… - nik5720 : Visto che si preoccupa tanto di quello che pensano e dicono le persone dico volentieri a basciano :sei un vero iste… - blogtivvu : “Sophie sei una sfig*ta!”, Miriana e Manila rimproverano Alessandro (“non ero offensivo”): spunta il video - LitTrashy_ : RT @catiuz92: Ma perchè Alessandro deve scaricare la colpa su Soleil quando al contrario proprio Soleil cercava di aiutare lui e Sophie? Al… - napoliforever89 : Choc alessandro basciano se ne vuole andare ??????,no ale non andare via tu sei il trash e protagonista ,e mi fanno mo… -