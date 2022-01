Roma L’ex sindaco Alemanno ‘beccato’ senza mascherina mentre parcheggia sul marciapiede

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 gennaio 2022)che scende dalla sua auto, in via della Scrofa, prende una borsa il pelle dal cofano, lo richiude, si guarda intorno e se ne va. Tutto normale, se non fosse che l’auto, una Fiat 500 grigia, invece di essereta regolarmente, sia stata lasciata con le ruote sulnella centralissima via della Scrofa in un punto dove non si puòre in quanto divieto di sosta e chese ne vadalaquando vige l’obbligo di indossarla.Primo Cittadino della Capitale non sa che qualcuno, con il suo cellulare, sta riprendendo l’intera scena, con l’intento di mandarla a uno dei canali social più dissacranti della rete, “Welcome to Favelas”, dove in poche ore massacreranno Gianni ...