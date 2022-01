Da Ostia a Fiumicino, boom di presenze sul litorale e tutto esaurito nei ristoranti (Di domenica 23 gennaio 2022) Nonostante il numero dei contagi resti costante, la voglia di trascorrere una domenica all’aria aperta si fa sentire. Complice il bel tempo e le temperature gradevoli, oggi molte persone- tra famiglie e amici- hanno deciso di concedersi un pranzo fuori o una rilassante passeggiata in spiaggia. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio calano i positivi, in aumento i ricoveri. I dati aggiornati boom di presenza sul litorale romano Da Ostia a Fiumicino, passando per Pomezia e Civitavecchia, sono state numerose le persone che hanno deciso di concedersi una gita fuori porta o un romantico pranzo in spiaggia. Anche se siamo ancora in inverno il mare resta una delle località più gettonate, un vero boom di presenze si è infatti registrato sul litorale romano. Nel coro delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Nonostante il numero dei contagi resti costante, la voglia di trascorrere una domenica all’aria aperta si fa sentire. Complice il bel tempo e le temperature gradevoli, oggi molte persone- tra famiglie e amici- hanno deciso di concedersi un pranzo fuori o una rilassante passeggiata in spiaggia. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio calano i positivi, in aumento i ricoveri. I dati aggiornatidi presenza sulromano Da, passando per Pomezia e Civitavecchia, sono state numerose le persone che hanno deciso di concedersi una gita fuori porta o un romantico pranzo in spiaggia. Anche se siamo ancora in inverno il mare resta una delle località più gettonate, un verodisi è infatti registrato sulromano. Nel coro delle ...

