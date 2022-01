Soluzione tasse: il fatturato consolidato cresce del 42,59% nel 2021 (Di sabato 22 gennaio 2022) Ecco le date relative al calendario degli eventi societari per l’anno 2022 Il consiglio di amministrazione di Soluzione tasse S.p.A., società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle pmi italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 12 gennaio, ha approvato il calendario finanziario per l’esercizio 2022. Ha inoltre analizzato e preso atto dei dati gestionali relativi al fatturato consolidato non sottoposto a revisione contabile al 31 dicembre 2021, che ammonta a circa 27 milioni di euro, in crescita del + 42,59% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (18,935 milioni di Euro), con un Ebidta pari a circa 2,6 milioni di euro, in crescita del + 90% circa rispetto al 2020. La forte crescita è ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 22 gennaio 2022) Ecco le date relative al calendario degli eventi societari per l’anno 2022 Il consiglio di amministrazione diS.p.A., società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle pmi italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 12 gennaio, ha approvato il calendario finanziario per l’esercizio 2022. Ha inoltre analizzato e preso atto dei dati gestionali relativi alnon sottoposto a revisione contabile al 31 dicembre, che ammonta a circa 27 milioni di euro, in crescita del + 42,59% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (18,935 milioni di Euro), con un Ebidta pari a circa 2,6 milioni di euro, in crescita del + 90% circa rispetto al 2020. La forte crescita è ...

