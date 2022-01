Sarebbe bello che Rosy Bindi diventasse la prima Presidente della Repubblica: una raccolta firme lo chiede a gran voce (Di sabato 22 gennaio 2022) 'In nemmeno quattro giorni l'appello a candidare Rosy Bindi a Presidente della Repubblica ha superato le 10mila firme. Un risultato di assoluto rilievo se si pensa alla tenacia con cui la sua ... Leggi su globalist (Di sabato 22 gennaio 2022) 'In nemmeno quattro giorni l'appello a candidareha superato le 10mila. Un risultato di assoluto rilievo se si pensa alla tenacia con cui la sua ...

Advertising

borghi_claudio : Così, giusto per minima trasparenza politica come sarebbe stato bello rispondere all'epoca a questa domanda. - matteo_gusmini : @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA anche stasera risoluzione e frame rate che continuano a calare. Vedere una partita in quest… - cjnnamonfalls : RT @irelovesyou: sarebbe bello essere la tw crush di qualcuno - lewisthesun : sarebbe bello fare su un braccio “dont forget where you belong” e sull’altro “home” ???????????????????? - sorchiazzo : @Aurora88969659 sarebbe bello che, rimuovendo dall'equazione un draghi e uno speranza, le cose si sistemassero. il… -