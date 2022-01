Rosalinda Cannavò | preoccupano le condizioni dell’ex gieffina | “Dolore intercostale sotto al seno”

Leggi su topicnews

(Di sabato 22 gennaio 2022) La giovane attrice italiana, conosciuta anche come “Adua Del Vesco”, ha lamentato dei forti dolori intercostali. Ecco le sue parole Il suo primo incarico di prestigio sul piccolo schermo risale al 2012, quando era appena una ventenne. All’epoca infatti, ha preso parte alle riprese della serie tv “L’onore e il rispetto – Parte terza”, la quale ha come protagonista niente poco di meno che Gabriel Garko. In realtà, la carriera diera cominciata nel mondo della danza, anche se dopo alcune esperienze ha deciso di dedicarsi alla recitazione.(Instagram)Nel 2014 invece, laè salita per la prima volta su un set cinematografico, partecipando alla pellicola diretta dal noto regista italiano Carlo Vanzina intitolata “Sapore di te”. In seguito ha collezionato un’altra presenza ...