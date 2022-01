Juve | sfuma l’obiettivo | c’è l’annuncio ufficiale

(Di sabato 22 gennaio 2022) Sardar Azmoun non arriverà in Serie A. Infatti, il talento dello Zenit è stato acquistato dal Bayer Leverkusen. L’attaccante di nazionalità iraniana ha firmato un contrattofino al 2027 e si legherà ai tedeschi a partire da quest’estate. Azmoun Bayer Serie Acosìdellantus, a lungo corteggiato da quest’estate e sondato anche dalle italiane quali Roma e Milan. Saltato Azmoun, ora lasi butterà tutta su Vlahovic. Da capire se sarà in questa finestra di mercato o quest’estate. Francesco Scanu

Azmoun Juve, sfuma l'attaccante! UFFICIALE la sua nuova avventura. Ultime
Ultime mercato Juve: sgambetto Guardiola. Sfuma l'attaccante
Mercato: 'Nessuna offerta Vlahovic', ma sfida Juve-Bayern: Inter sfuma Alvarez, andrà al City. Roma: 'Possibile add…

