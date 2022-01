Eros Ramazzotti risponde ai gossip su Hunziker: “Non sono fidanzato, sono libero libero” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non sono fidanzato. sono libero”. Eros Ramazzotti lo sottolinea in un video postato sulle sue storie di Instagram in cui sembra rispondere all’ipotesi di un suo ritorno di fiamma con l’ex moglie e madre di sua figlia Aurora, Michelle Hunziker. Voci che sono cominciate a circolare dopo l’annuncio da parte di quest’ultima e di Tomaso Trussardi sulla fine del loro matrimonio. “Questo è un paparazzo – dice Ramazzotti inquadrandosi insieme ad un uomo – che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non”.lo sottolinea in un video postato sulle sue storie di Instagram in cui sembrare all’ipotesi di un suo ritorno di fiamma con l’ex moglie e madre di sua figlia Aurora, Michelle. Voci checominciate a circolare dopo l’annuncio da parte di quest’ultima e di Tomaso Trussardi sulla fine del loro matrimonio. “Questo è un paparazzo – diceinquadrandosi insieme ad un uomo – che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non...

