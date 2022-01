Balotelli ce l’ha fatta | Mancini lo convocherà in Nazionale

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 gennaio 2022) Marioce: torna in. Secondo quanto riferisce Sky, il ct Robertol’attaccante, oggi all’Adana Demirspor, per lo stage in programma a fine gennaio. Ci sarebbe stato un contatto nei giorni scorsi tra il giocatore etornerebbe in azzurro dopo 3 anni di distanza dall’ultima volta. L’ultima partita disputata con laè Italia-Polonia del 7 settembre 2018. Inha debuttato a 20 anni, nel 2010, la sua avventura è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. In totale, in maglia azzurra, SuperMario vanta 14 reti in 36 presenze. Tra i giocatori in attività solo Immobile ha segnato di più. L'articolo ilNapolista.