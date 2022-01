Aldo Montano litiga con Alex Belli | che lascia lo studio | “Sai solo alzare le mani”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante sia stato squalificato a dicembre,continua ad essere il vero protagonista (artistico-telepatico) di questo GF Vip. Ieri sera il ‘Man’ ha nuovamenteto lodopo una lite con. Durante una pausa pubblicitaria i due hanno avuto un battibecco e al rientro in diretta la sedia dell’attore di CentoVetrine è rimasta vuota. “C’è una poltrona vuota ed è quella di. – ha annunciato Signorini – Come mai se n’è andato? Mi dicono che poco fa c’è stata una discussione con. Vabbè vedremo se dopo tornerà qui con noi”.vs: la lite in diretta. Pochi minuti dopo la sua uscita,ha fatto un comeback ...

... Che fine ha fatto Raffaella Fico? Visto il periodo in molti potrebbero aver pensato che la sua assenza fosse causata dal Covid, stesso motivo che ha costretto Biagio D'Anelli ea ...Questo motivo vale per Biagio D'Anelli, che non può partecipare alle puntate perché è positivo, ed è lo stesso motivo che ha costrettoa saltare qualche puntata. Lo stesso non si può ...Giacomo Urtis e Valeria Marini sono gli eliminati della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 21 gennaio. In nomination Soleil Sorge, Federica Calemme e Kabir Bedi. Giacomo Urtis e Valeria Marini ...Tutto quello che è accaduto durante l'appuntamento del reality show condotto da Signorini in onda venerì 21 gennaio 2022 ...