Ucraina, Usa valutano evacuazione delle famiglie diplomatici (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli Stati Uniti stanno valutando se evacuare i membri delle famiglie del personale diplomatico in Ucraina, una decisione che testimonia la preoccupazione per il dispiegamento ai confini di oltre 100 ...

