Mino Raiola, per la Bild 'è in terapia intensiva al San Raffaele. Sue condizioni peggiorate'. Lo staff del procuratore smentisce (Di venerdì 21 gennaio 2022) ... le condizioni del famoso procuratore italo - olandese sono andate peggiorando, sebbene Alberto Zangrillo , primario all'ospedale milanese, aveva chiarito subito alla Gazzetta dello Sport che "l'... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) ... ledel famosoitalo - olandese sono andate peggiorando, sebbene Alberto Zangrillo , primario all'ospedale milanese, aveva chiarito subito alla Gazzetta dello Sport che "l'...

Advertising

Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - fattoquotidiano : Mino Raiola, per il quotidiano Bild “è in terapia intensiva al San Raffaele. Sue condizioni peggiorate”. Lo staff d… - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? Coppa Italia, Roma ai quarti - Moixus1970 : RT @mirkonicolino: (#Bild) Nonostante le smentite dei giorni scorsi, le condizioni di Mino #Raiola sarebbero gravi. L'agente di calciatori… - clcaramaschi : RT @AlfioKrancic: Dalla Germania: 'Mino Raiola in terapia intensiva'. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla Germania, le condizi… -