Masterchef | mistero-Polone | raptus brutale contro gli altri cuochi e mistero | cosa è successo veramente?

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Forse, nella storia di- il cooking show e programma di culto in onda su Sky e arrivato alla sua 11esima edizione - non si era mai visto un concorrente più odiato, dagliconcorrenti, di, all'anagrafe Gabriele Policarpo, 194 centimetri e una stazza a dir poco imponente, da Anzio, buttafuori e addetto alla sicurezza per professione. Un tizio con un caratterino che è tutto un programma, tra, liti, sfuriate, boxe mimata e chi più ne ha più ne metta. Il punto è che in questo11 i concorrenti, tutti, ma proprio tutti, appena ne hanno occasione cercano di metterlo in difficoltà, di eliminarlo. Ad ora senza risultato, anche se, ammettiamolo, il buonnon sembra affatto un concorrente temibile: ad oggi ha azzeccato ben poco, quasi nulla, ...