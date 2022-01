La Rappresentante di Lista, “Be my baby” dei The Ronettes è cover scelta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina nella vita di tutti i giorni, ma sul palco sono La Rappresentante di Lista. Il duo salirà anche quest’anno sul palco dell’Ariston tra i big in gara. Non è la prima volta che la coppia di cantanti viene scelta per partecipare al Festival di Sanremo e anche questa volta Amadeus … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina nella vita di tutti i giorni, ma sul palco sono Ladi. Il duo salirà anche quest’anno sul palco dell’Ariston tra i big in gara. Non è la prima volta che la coppia di cantanti vieneper partecipare al Festival di Sanremo e anche questa volta Amadeus … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IlContiAndrea : La prima classifica di Sisal Matchpoint #Sanremo2022. Favoriti Mahmood e Blanco, seguiti da Elisa e La Rappresentan… - IlContiAndrea : #Rettore 'Vorrei vincesse La Rappresentante di Lista... Tanto noi non vinciamo, l'importante è partecipare su' #Sanremo2022 - InkSonoro : Questa è davvero tosta ?? al #totosanremo2022 La rappresentante di lista vs. Le Vibrazioni ?????? #Sanremo2022 #Sanremo… - findingunsenso : oggi ogni pensiero negativo è allontanato dal fatto che a sanremo ci sarà la rappresentante di lista +ginevra+margh… - DarioFabi1 : RT @sanremohistory: Il secondo gruppo delle cover. Non so cosa aspettarmi da Morandi con il medley, e attenzione enorme a Lauro e Loredana… -