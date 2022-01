Dallo Stato 50 milioni di euro per gli operatori danneggiati dalla peste suina (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo ha deciso il ministero delle Politiche agricole: sono stati aperti due fondi specifici per far fronte all'emergenza Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo ha deciso il ministero delle Politiche agricole: sono stati aperti due fondi specifici per far fronte all'emergenza

Advertising

NicolaMorra63 : Non va bene, certo che non va bene. #Foggia e la provincia vanno difese dallo Stato, perché, è evidente, sono sotto… - fattoquotidiano : LA BOMBA SUI CONTI PUBBLICI I dati sulle moratorie dei prestiti alle imprese garantiti dallo Stato hanno il sinistr… - dipietra_ntonio : @Geopoliticainfo Una estensione del mandato di Mattarella, Mattarella prorogatio, giustificato dallo stato di emerg… - impaziente0 : Mostrare una certificazione sanitaria di Stato per poter comprare le sigarette ovvero cancro ai polmoni e infarto v… - Pulcechesalta : RT @Salvato27591666: I genitori, da 65 anni in sù, degli immigrati regolari, che non hanno mai lavorato né visto l'Italia, potranno ritirar… -