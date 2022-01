Advertising

CorriereQ : Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5% - CorriereQ : Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5% - fisco24_info : Borsa: Europa pesante attende Wall Street, Francoforte -2,5%: Indici sotto pressione con calo greggio e balzo mater… - ED_Lombardia : RT @europainitalia: ??@MariluCasini è la divulgatrice scientifica e ricercatrice più conosciuta dei social??Dopo aver partecipato a @FDellasc… - infoiteconomia : Borsa: a meta' seduta Europa in profondo rosso, a Milano (-1,5%) tiene solo Intesa - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Listini dipesanti inin attesa dell'avvio degli scambi negli Usa, con i futures in rosso. La peggiore è Francoforte ( - 2,5%), preceduta da Parigi ( - 2,25%), Milano ( - 2,15%), Madrid ( - 1,57%) e ...Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di ...Listini di borsa pesanti in Europa in attesa dell'avvio degli scambi negli Usa, con i futures in rosso. La peggiore è Francoforte (-2,5%), preceduta da Parigi (-2,25%), Milano (-2,15%), Madrid (-1,57% ...La società specializzata nella produzione di turbine eoliche trascina al ribasso anche la controllante Siemens Energy alla Borsa di Francoforte ...