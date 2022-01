Fondazione di Comunità Benevento: il presidente Borgomeo rilancia le ambizioni del Sannio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento chiama Benevento perché la Fondazione di una Comunità riguarda tutti, nessuno escluso. È intervenuto di persona Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione “Con il Sud”, a dialogare oggi con i rappresentanti del territorio beneventano sul progetto della nascita di una Fondazione di Comunità il cui percorso è stato promosso dalla Rete di Economia civile “Sale della Terra” e al quale hanno già aderito la Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento, la Banca Popolare Etica, il Comune di Sassinoro, il Comune di Baselice, l’Associazione “Gli Amici di Paola Romano”, l’Associazione “La Rete Sociale”. La Fondazione di Comunità è infatti un ente non profit ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutichiamaperché ladi unariguarda tutti, nessuno escluso. È intervenuto di persona Carlodella“Con il Sud”, a dialogare oggi con i rappresentanti del territorio beneventano sul progetto della nascita di unadiil cui percorso è stato promosso dalla Rete di Economia civile “Sale della Terra” e al quale hanno già aderito la Croce Rossa Italiana-Comitato di, la Banca Popolare Etica, il Comune di Sassinoro, il Comune di Baselice, l’Associazione “Gli Amici di Paola Romano”, l’Associazione “La Rete Sociale”. Ladiè infatti un ente non profit ...

Advertising

anteprima24 : ** Fondazione di Comunità #Benevento: il presidente Borgomeo rilancia le ambizioni del Sannio **… - NTR24 : Carlo Borgomeo in città per lanciare l’idea di una Fondazione di Comunità beneventana - Meira85253235 : Profondamente grato di ricevere @TheGenesisPrize. Grazie alla Fondazione Genesis per aver donato i fondi del premio… - RadioBinario : Domani alle 17.30 TERZO BINARIO Teatro Binario 7 Radio Binario 7 Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus… - GregoryBonalumi : Domani alle 17.30 TERZO BINARIO Teatro Binario 7 Radio Binario 7 Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Comunità Omaggio all'arte italiana del XX secolo,mostra itinerante di Bff Le opere provengono dalla collezione privata di Fondazione Farmafactoring, raccolta da BFF a ... Da qui, la scelta di promuovere l'Art Factor quale motore di sviluppo per le imprese e per la comunità; ...

Canosa: Gli alunni dell'I.C. "Bovio Mazzini" finalisti al Concorso internazionale "Global Junior Challenge" Si evidenzia un'evoluzione verso approcci più sistemici a livello di scuola e comunità educante ... c'è una sinergia con il Modello di Educazione per la Vita nel 21° secolo della Fondazione Mondo ...

Fondazione Comunità Bresciana, 385mila euro per sei "progetti emblematici" QuiBrescia Le opere provengono dalla collezione privata diFarmafactoring, raccolta da BFF a ... Da qui, la scelta di promuovere l'Art Factor quale motore di sviluppo per le imprese e per la; ...Si evidenzia un'evoluzione verso approcci più sistemici a livello di scuola eeducante ... c'è una sinergia con il Modello di Educazione per la Vita nel 21° secolo dellaMondo ...