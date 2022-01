Covid-19, due nuovi decessi al San Pio: il bollettino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono due i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore nei reparti Covid-19 dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. Come riporta il bollettino dell’azienda ospedaliera, si tratta di una 89enne di Cerreto Sannita e di un uomo di 78 anni residente a Grottaminarda. Cala il numero dei pazienti attualmente ricoverati nell’area Covid (80) con quattro persone dimesse nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono due i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore nei reparti-19 dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. Come riporta il bollettino dell’azienda ospedaliera, si tratta di una 89enne di Cerreto Sannita e di un uomo di 78 anni residente a Grottaminarda. Cala il numero dei pazienti attualmente ricoverati nell’area(80) con quattro persone dimesse nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

