Infrastrutture stradali | la precisazione del ministro Giovannini | Il Pnrr va connesso con la Legge di Bilancio

di Claudio Quintano* Il recente commento di Enrico Giovannini, il cui Ministero, delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims), com'è noto è del tutto nuovo nella ampliata denominazione, riflessa nelle competenze, dei ruoli e delle funzioni ad esso attribuiti, del tutto intriso dall'elevata presenza del nuovo "credo economico" della sostenibilità – ha riguardato le risorse assegnate agli investimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2022-2024, relativi ai flussi riguardanti le Infrastrutture e le mobilità sostenibili. L'ordinato e chiaro sito del Ministero ne ha esposto subito i dati ed i commenti paragrafati nelle voci seguenti: Infrastrutture ferroviarie Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa Infrastrutture

