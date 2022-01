Milan-Spezia, Salvini scatena il caos: “arbitro da schifo” [FOTO] (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteo Salvini scatena il caos con un commento su Twitter che ha portato tante reazioni. Il politico si è infuriato per l’arbitraggio di Serra in occasione dei Milan-Spezia, la partita si è conclusa sul risultato di 1-2. Nel finale l’episodio decisivo: l’arbitro non concede il vantaggio e fischia una punizione, annullato il gol regolare di Messias. L’occasione di Ibra si stampa sulla traversa, sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol di Gyasi del definitivo 1-2. Al fischio finale si è scatenata la furia di Matteo Salvini, nel mirino l’arbitraggio e il rendimento di due centrocampisti, Krunic e Bakayoko. “arbitro da schifo! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 gennaio 2022) Matteoilcon un commento su Twitter che ha portato tante reazioni. Il politico si è infuriato per l’arbitraggio di Serra in occasione dei, la partita si è conclusa sul risultato di 1-2. Nel finale l’episodio decisivo: l’non concede il vantaggio e fischia una punizione, annullato il gol regolare di Messias. L’occasione di Ibra si stampa sulla traversa, sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol di Gyasi del definitivo 1-2. Al fischio finale si èta la furia di Matteo, nel mirino l’arbitraggio e il rendimento di due centrocampisti, Krunic e Bakayoko. “da! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. ...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Mimmo_Black_Blu : @AIA_it @il_Malpensante Spett. AIA Leggo da più parti che avete posto le Vs scuse all'AC Milan per il fallo fisch… - albybodo : RT @MarcoKappa11: L’AC Milan oggi ha vinto con lo spezia 2-1 e si porta a 51 punti in classifica Tutto il resto è fuffa -