Indennità malattia a rischio per i lavoratori entrati a contatto con un positivo Covid: il governo al lavoro (Di martedì 18 gennaio 2022) In queste ore il governo, nella figura del Ministro Andrea Orlando, è tornato al lavoro su nuovi decreti legge per poter affrontare l’attuale situazione sanitaria nel Paese. Secondo le ultime novità, il Consiglio dei Ministri sarebbe al lavoro sulla possibilità di reintrodurre l’Indennità di malattia per tuti i lavoratori che entrano in contatto con un positivo Covid ed è dunque costretto a rimanere a casa per affrontare la quarantena. Sembra però che al momento il governo stia riflettendo sulla possibilità di accantonare l’idea a causa dei costi elevati. Quarantena Covid: il governo potrebbe decidere di eliminarlo dal DL sostegni Secondo i dati forniti dall’INPS, nel 2020 sono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) In queste ore il, nella figura del Ministro Andrea Orlando, è tornato alsu nuovi decreti legge per poter affrontare l’attuale situazione sanitaria nel Paese. Secondo le ultime novità, il Consiglio dei Ministri sarebbe alsulla possibilità di reintrodurre l’diper tuti iche entrano incon uned è dunque costretto a rimanere a casa per affrontare la quarantena. Sembra però che al momento ilstia riflettendo sulla possibilità di accantonare l’idea a causa dei costi elevati. Quarantena: ilpotrebbe decidere di eliminarlo dal DL sostegni Secondo i dati forniti dall’INPS, nel 2020 sono ...

Advertising

Lacasespoglia : Niente indennità di malattia per i lavoratori in quarantena. Voi, positivi, a casa senza stipendio, o 'in ferie'?..… - zagor70 : In bilico l'indennità di malattia per la quarantena. Costa 1 miliardo (di G. Colombo) - infoitsalute : Quarantena Covid, a rischio indennità malattia - infoitsalute : Quarantena Covid, indennità malattia a rischio - retewebitalia : Quarantena covid, indennità di malattia a rischio per i lavoratori a casa dopo il contatto con un positivo -… -