GFVip, Jessica in lacrime per il discorso della mamma di Sophie: cosa le ha detto (Di martedì 18 gennaio 2022) La puntata del lunedì sera del GF Vip ha regalato a Sophie un momento d’affetto: è infatti arrivata sua madre per supportarla ma anche per farle un discorso preciso sui rapporti stetti all’interno della casa. LEGGI ANCHE: — GFVip, la proposta notturna di Barù a Jessica: dormiamo insieme? La scena che forse vi siete persi La mamma di Sophie non è andata tanto per il sottile, soprattutto nei confronti di Jessica e del rapporto di quest’ultima con Sophie e con Alessandro Basciano. “Sono venuta qui per farti aprire gli occhioni che hai chiuso per troppo tempo La casa è grande e molte cose ti sfuggono, ma a me no e ascolto tutto. L’amicizia deve andare su due binari uguali” ha affermato la mamma di ... Leggi su funweek (Di martedì 18 gennaio 2022) La puntata del lunedì sera del GF Vip ha regalato aun momento d’affetto: è infatti arrivata sua madre per supportarla ma anche per farle unpreciso sui rapporti stetti all’internocasa. LEGGI ANCHE: —, la proposta notturna di Barù a: dormiamo insieme? La scena che forse vi siete persi Ladinon è andata tanto per il sottile, soprattutto nei confronti die del rapporto di quest’ultima cone con Alessandro Basciano. “Sono venuta qui per farti aprire gli occhioni che hai chiuso per troppo tempo La casa è grande e molte cose ti sfuggono, ma a me no e ascolto tutto. L’amicizia deve andare su due binari uguali” ha affermato ladi ...

Advertising

GrandeFratello : Nooooo! Tra Barù e Jessica sembra non esserci alcuna speranza! ?? Ci siete? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire… - MediasetPlay : Tra Barù e Jessica può funzionare...? Il pensiero di Lory Del Santo... Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - GrandeFratello : Un attimo di cedimento per Jessica... le nomination sono sempre un momento delicato e le tensioni all'interno della… - Jessiha11 : RT @Obbyt_: Jess ha detto “ringrazio i miei fan ma non penso che mi manderanno altri aerei perché venerdì me ne vado” JESSICA TU NON HAI… - sissiari : RT @RickyPalazzolo: Un abbraccio a Jessica perché le parole della mamma di Sophie nei suoi confronti sono state gratuite. Che tu abbia tort… -