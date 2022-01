Crisi Ucraina | Mosca sposta truppe in Bielorussia per esercitazioni militari

(Di martedì 18 gennaio 2022) La Russia ha cominciato areinpercongiunte, una mossa che aumenta i timori in Occidente chesi stia preparando per un'invasione. Tra i Paesi ...

Corriere della Sera

Tra i Paesi confinanti della Bielorussia vi sono l'a sud e la Polonia a ovest. Le esercitazioni, battezzate 'Determinazione Alleata', cominceranno a febbraio, ha fatto sapere Minsk. "Fateci ...La Russia ad innescare una quasi guerra mondiale per prendersi in mano un Paese praticamente ingovernabile? L'affronta da mesi una preoccupantepolitica, oltre al separatismo armato nel ...Mai negli ultimi trent’anni - dalla caduta del muro di Berlino e dalla successiva dissoluzione dell’Unione Sovietica - i rapporti tra Occidente e Russia hanno conosciuto la tensione di questi ultimi m ...Fin dal 2015 i paramilitari della CIA Ground Branch si sarebbero recati in Ucraina orientale per consigliare le loro controparti locali.