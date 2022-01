"Vicenda triste e anacronistica". Bassetti demolisce Novak Djokovic: una pesantissima verità sulla sconfitta del tennista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fine corsa per Novak Djokovic: espulso dall'Australia poiché non vaccinato (e poiché le autorità non hanno creduto al suo secondo contagio con guarigione lo scorso dicembre), dice addio alla possibilità di giocare gli Australian Open e, vincendoli, di diventare il tennista con più vittorie nei tornei del Grande Slam nella storia di questo gioco (ad oggi è appaiato a quota 20 vittorie insieme a Roger Federer e Rafa Nadal). Ma non solo: Nole rischia anche di bruciarsi la carriera. L'Atp infatti prevede una sospensione di tre anni per chi mente sull'esito dei tamponi o sulla documentazione necessaria al tempo del Covid. E Djokovic ha ammesso di averlo fatto. Insomma, per un vaccino rischia di distruggersi non solo la reputazione, ma anche l'intera carriera. La Vicenda, dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fine corsa per: espulso dall'Australia poiché non vaccinato (e poiché le autorità non hanno creduto al suo secondo contagio con guarigione lo scorso dicembre), dice addio alla possibilità di giocare gli Australian Open e, vincendoli, di diventare ilcon più vittorie nei tornei del Grande Slam nella storia di questo gioco (ad oggi è appaiato a quota 20 vittorie insieme a Roger Federer e Rafa Nadal). Ma non solo: Nole rischia anche di bruciarsi la carriera. L'Atp infatti prevede una sospensione di tre anni per chi mente sull'esito dei tamponi odocumentazione necessaria al tempo del Covid. Eha ammesso di averlo fatto. Insomma, per un vaccino rischia di distruggersi non solo la reputazione, ma anche l'intera carriera. La, dopo ...

