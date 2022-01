Quirinale | Renzi | “Berlusconi non ha nessuna chance” Salvini | “Faremo una nostra proposta condivisibile da molti”

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Fico studia un sistema per evitare le schede segnate. Renzi: “Governo dei leader? Ha senso”… - NICOLALEUCI6 : RT @lageloni: Invece di continuare a insolentire chi nel 2013 fece “errori” che divennero tali solo a causa della sua slealtà, Renzi potreb… - MauroTurri1 : RT @raffaellapaita: «Per avere #Draghi ho pagato un prezzo personale altissimo ma ne valeva la pena. È arrivato a Chigi quale frutto di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

... e ai giochi sotterranei di Matteo Salvini (complice unsempre operativo quando si tratta di ... Se poi aggiungiamo anche soltanto l'ipotesi di Silvio Berlusconi aldi fatto ci candidiamo ..."Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto al. I numeri non ci sono. Qualcuno dovrebbe dirglielo ma Berlusconi è circondato solo da yes men". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, parlando a Radio Leopolda. "Basta con questo ...Elezioni Quirinale 2022 «Silvio, facci vedere i numeri». «Tranquilli, li ho e ne sto trovando altri». E gli invitati si Villa Grande non insistono. Hanno rinunciato ...Il segretario di Sinistra Italiana attacca il centrodestra e chi porta avanti la candidatura di Berlusconi al Quirinale: “Sembra alcuni abbiano ...