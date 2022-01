Mourinho, spunta un retroscena inaspettato: un club di Premier ha fatto un tentativo! (Di martedì 18 gennaio 2022) Mourinho poteva seriamente lasciare la Roma in questi giorni di mercato! Una clamorosa indiscrezione riportata da Sportmediaset che ha fatto saltare tutti in piedi, tifosi della Roma compresi. Hanno seriamente temuto l’addio a sorpresa del proprio leader tecnico. Un club di Premier League lo ha chiesto a gran voce. La Roma dal canto suo, ha risposto picche. E per ben tre volte! Mourinho, addio sventato alla Roma: lo voleva l’Everton! NORWICH, ENGLAND – JANUARY 15: Michael Keane of Everton looks dejected following defeat in the Premier League match between Norwich City and Everton at Carrow Road on January 15, 2022 in Norwich, England. (Photo by Stephen Pond/Getty Images)È l’Everton il club che ha fatto sul serio per l’allenatore della Roma José ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022)poteva seriamente lasciare la Roma in questi giorni di mercato! Una clamorosa indiscrezione riportata da Sportmediaset che hasaltare tutti in piedi, tifosi della Roma compresi. Hanno seriamente temuto l’addio a sorpresa del proprio leader tecnico. UndiLeague lo ha chiesto a gran voce. La Roma dal canto suo, ha risposto picche. E per ben tre volte!, addio sventato alla Roma: lo voleva l’Everton! NORWICH, ENGLAND – JANUARY 15: Michael Keane of Everton looks dejected following defeat in theLeague match between Norwich City and Everton at Carrow Road on January 15, 2022 in Norwich, England. (Photo by Stephen Pond/Getty Images)È l’Everton ilche hasul serio per l’allenatore della Roma José ...

