Germania, su oltre 155 milioni di vaccinazioni presentate 1.219 richieste di risarcimento per effetti collaterali: solo 18 quelle ammesse (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su 155,4 milioni di vaccinazioni contro il Covid fatte in Germania sono state presentate 1.219 richieste di risarcimento per effetti collaterali: una domanda ogni 127.500 vaccinazioni. Sono 54 quelle che hanno avuto risposta: 30 rigettate, 18 ammesse, 3 trasferite per competenza ed 1 risolta. I media citati non riportano lo stato delle altre domande, né le entità concrete ed i motivi dei risarcimenti. È quanto merge da una ricerca eseguita fino al 13 gennaio 2022 nei 16 Bundesländer della Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) e ripresa dalla ZdF. Genericamente il diritto ad un indennizzo di assistenza (Versorgungsleistungen) è previsto dalla legge tedesca di tutela dai vaccini (Impfschutzgesetz) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su 155,4dicontro il Covid fatte insono state1.219diper: una domanda ogni 127.500. Sono 54che hanno avuto risposta: 30 rigettate, 18, 3 trasferite per competenza ed 1 risolta. I media citati non riportano lo stato delle altre domande, né le entità concrete ed i motivi dei risarcimenti. È quanto merge da una ricerca eseguita fino al 13 gennaio 2022 nei 16 Bundesländer della Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) e ripresa dalla ZdF. Genericamente il diritto ad un indennizzo di assistenza (Versorgungsleistungen) è previsto dalla legge tedesca di tutela dai vaccini (Impfschutzgesetz) ...

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Sulla politica energetica io sto con Draghi e non con Letta: la posizione del PD è assurda. Attacca… - AnnaPinaju : RT @fattoquotidiano: Germania, su oltre 155 milioni di vaccinazioni presentate 1.219 richieste di risarcimento per effetti collaterali: sol… - fattoquotidiano : Germania, su oltre 155 milioni di vaccinazioni presentate 1.219 richieste di risarcimento per effetti collaterali:… - dariolorens : @ANPIRomaPosti @radiosilvana @AuschwitzMuseum @PRCPadova @anppia2013 @PBerizzi @MonEleonora @ANPI_Scuola… - sdeangelis56 : @creuscher Come la vostra in Germania che avete votato la Merkel per venti anni. In Italia oltre il 50% degli itali… -