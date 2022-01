Antonio | significato e origine del nome

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Fra i nomi più comuni in assoluto della lingua italiana,deriva dal gentilizio romano Antonius, portato dalla gens Antonia, che contribuì alla sua prima diffusione comeproprio; il gentilizio era tratto probabilmente da unetrusco dall’etimologia sconosciuta. A partire dal Rinascimento questoè stato frequentemente ed erroneamente accostato al termine greco ????? (ánthos, “fiore”) oppure ad ??????? (ánthimos, “fiorito”), spesso in combinazione con ???? (ónos, “asino”), ma si tratta di una paretimologia alla quale è dovuta, tra l’altro, la presenza della H nella forma inglese del, Anthony. Privo di fondamento è anche il presuntolatino di “colui che fronteggia i suoi avversari”. Esistono anche ipotesi che vorrebbero una connessione al latino ante ...

Il 17 gennaio è la festa di Sant'Antonio Abate e la notte in cui secondo la tradizione gli animali parlano. Ma non solo, è la notte dei falò che abbraccia il sacro e il profano.