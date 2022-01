(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo le difficoltà degli scorsi mesi,avrà una funzione in più all’interno della propria app. Come riportato da Repubblica, infatti, sarà presente un undellache permetterà di misurare la qualità della nostra connessione a internet e, in base a questi dati, l’utente potrà valutare, in caso di difficoltà, di chi è la L'articolo

Advertising

SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: L'Agcom pronta a imporre a DAZN il test velocità nell'app: con rete internet adeguata, risarcimenti fino a 7,5 euro a gi… - sportli26181512 : #Media #Notizie Agcom impone a DAZN test velocità e rimborsi utenti: Dopo le difficoltà degli scorsi mesi, DAZN avr… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: L'Agcom pronta a imporre a DAZN il test velocità nell'app: con rete internet adeguata, risarcimenti fino a 7,5 euro a gi… - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: L'Agcom pronta a imporre a DAZN il test velocità nell'app: con rete internet adeguata, risarcimenti fino a 7,5 euro a gi… - CalcioFinanza : L'Agcom pronta a imporre a DAZN il test velocità nell'app: con rete internet adeguata, risarcimenti fino a 7,5 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom impone

... prevede l'intervento diper stabilire quale delle offerte formulate sia la più equa oppure, ... "Si rinnegano così non solo il testo della Direttiva che nonnessun obbligo a contrarre come ...... adesso il nuovo codice comunicazioni elettronicheagli operatori maggiore trasparenza: ... In relatà questa disposizione era già in vigore prima con delibere, ma adesso è legge e quindi ha ...Dopo le difficoltà degli scorsi mesi, DAZN avrà una funzione in più all’interno della propria app. Come riportato da Repubblica, infatti, sarà presente un un test della velocità che permetterà di misu ...L'applicazione di Dazn, da cui la maggiorparte degli utenti fruisce della visione dei contenuti, sarà presto aggiornata per integrare al suo interno un ...