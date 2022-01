Oroscopo di Branko 17 gennaio: chi sale e chi scende nel lunedì del famoso astrologo (Di domenica 16 gennaio 2022) Ariete – Siete un po’ sottopressione, ma dovete cercate di andare avanti, verso il vostro obiettivo. Avete ragione su tutto, ma la stanchezza inizia a farsi sentire: meglio dormire un po’ di più, vi farà bene! Toro – Ora arriveranno belle soddisfazioni dopo gli sforzi del mese scorso e bisogna festeggiare. Occhio però alle malattie psicosomatiche e ai lievi disturbi, meglio capire il problema alla fonte prima di agire! Gemelli – Ora siete in grado di trasformare i sogni in realtà, ma dovete essere pazienti. Cercate di concentrarvi sulla qualità, meno sulla velocità. Pronti per nuove sfide? La forma fisica è buona! Cancro – Grandi cambiamenti in arrivo con il vostro partner. Anzi, l’amore procede a gonfie vele e se sei single arriverà presto una sorpresa! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 gennaio 2022) Ariete – Siete un po’ sottopressione, ma dovete cercate di andare avanti, verso il vostro obiettivo. Avete ragione su tutto, ma la stanchezza inizia a farsi sentire: meglio dormire un po’ di più, vi farà bene! Toro – Ora arriveranno belle soddisfazioni dopo gli sforzi del mese scorso e bisogna festeggiare. Occhio però alle malattie psicosomatiche e ai lievi disturbi, meglio capire il problema alla fonte prima di agire! Gemelli – Ora siete in grado di trasformare i sogni in realtà, ma dovete essere pazienti. Cercate di concentrarvi sulla qualità, meno sulla velocità. Pronti per nuove sfide? La forma fisica è buona! Cancro – Grandi cambiamenti in arrivo con il vostro partner. Anzi, l’amore procede a gonfie vele e se sei single arriverà presto una sorpresa! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi ...

