Federazione Serba all’attacco | “Djokovic espulso per pressioni politiche Australia | che messaggio per le Olimpiadi 2032”

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’espulsione di Novakdall’è indubbiamente la notizia sportiva di questa giornata. La Corte Federale ha negato il visto al tennista serbo, che dunque dovrà lasciare il Paese e non potrà prendere parte aglin Open 2022, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. L’assenza del numero 1 al mondo ha un peso specifico enorme, anche perché stiamo parlando di un venti volte vincitore di Slam e di un giocatore capace di imporsi in ben nove occasioni nella terra dei canguri. La vicenda che ha tenuto banco nelle ultime due settimana ha avuto un’ampia eco e laha tuonato attraverso un comunicato stampa: “Siamo estremamente contrariati per la decisione presa dalla Corte Federale. La farsa è finita. Questa volta la politica ha ...

L'espulsione di Novak Djokovic dall'Australia è indubbiamente la notizia sportiva di questa giornata. La Corte Federale ha negato il visto al tennista serbo, che dunque dovrà lasciare il Paese e non p ...Novak Djokovic, il numero 1 del mondo, il campione di 20 Slam, che, interrogato ed arrestato tre volte, tradotto in due occasioni in un casermone per rifugiati ed esuli politici, e infine ...