“C’è un’attrice di mezzo”. Harry e Meghan Markle, lo scoop sulla coppia agita il gossip mondiale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Harry e Meghan, ancora loro. Negli ultimi tempi quando si è parlato della coppia che ha abbandonato la vita di corte e si è trasferita negli Stati Uniti è stato spesso per questioni poco piacevoli. Perfino sui veri motivi della loro ‘fuga’ non è ancora stata fatta completa chiarezza. Andrew Morton, l’autore del libro ‘Meghan – A Hollywood Princess’ ci ha provato. Lo scrittore fa riferimento a un episodio risalente al 3 gennaio 2020, quando sul profilo Twitter di casa Windsor appare una tenera foto di famiglia. Insieme alla regina Elisabetta ci sono i tre eredi diretti alla Corona: il principe Carlo, William di Cambridge e il piccolo George. Un’immagine all’apparenza innocua, che stando alla ricostruzione di Morton, sarebbe alla base della Megxit. “Agli occhi dei duchi, le prove erano evidenti. E quello scatto non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022), ancora loro. Negli ultimi tempi quando si è parlato dellache ha abbandonato la vita di corte e si è trasferita negli Stati Uniti è stato spesso per questioni poco piacevoli. Perfino sui veri motivi della loro ‘fuga’ non è ancora stata fatta completa chiarezza. Andrew Morton, l’autore del libro ‘– A Hollywood Princess’ ci ha provato. Lo scrittore fa riferimento a un episodio risalente al 3 gennaio 2020, quando sul profilo Twitter di casa Windsor appare una tenera foto di famiglia. Insieme alla regina Elisabetta ci sono i tre eredi diretti alla Corona: il principe Carlo, William di Cambridge e il piccolo George. Un’immagine all’apparenza innocua, che stando alla ricostruzione di Morton, sarebbe alla base della Megxit. “Agli occhi dei duchi, le prove erano evidenti. E quello scatto non ...

Advertising

Pingu_AD19 : @LavandaSoff Non mi piace il personaggio ma è uno dei ruoli principali anche se “scomodo” e lei è un’attrice splend… - davide_cocozza : RT @davide_cocozza: c'è una donna italiana, un'attrice meravigliosa (#soralella) che ha racchiuso in una semplice frase il concetto predomi… - iq_196 : RT @davide_cocozza: c'è una donna italiana, un'attrice meravigliosa (#soralella) che ha racchiuso in una semplice frase il concetto predomi… - davide_cocozza : c'è una donna italiana, un'attrice meravigliosa (#soralella) che ha racchiuso in una semplice frase il concetto pre… - hilaris__ : @lamarghe002 Purtroppo non capisco perchè quando c'è un attore/ attrice che piace qui su twitter arriva automaticam… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è un’attrice Nella foto selfie di Lady Gaga senza trucco c'è tutta la luminosità e la sicurezza di una vera diva elle.com