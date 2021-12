“Rischio zona gialla a Natale”. Covid Italia, 9 regioni in bilico: quali sono e perché. La situazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Natale ‘sicuro’? Per niente sicuro. L’aumento dei contagi negli ultimi giorni – da 9494 del 6 dicembre a 17946 di ieri 8 dicembre – impone una revisione di quanto esperti e autorità pensavano fino a qualche settimana fa. Purtroppo a preoccupare sono di nuovo i posti occupati in terapia intensiva e pure nei reparti ordinari. Così, come un incubo ricorrente, rispunta il Rischio di cambio di colore per numerose regioni. Qualche segnale in questo senso, d’altronde, era già stato lanciato martedì 6 da Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In quel caso il modello matematico puntava l’attenzione su tre regioni a Rischio zona gialla. Si trattava di Calabria, Lombardia e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)‘sicuro’? Per niente sicuro. L’aumento dei contagi negli ultimi giorni – da 9494 del 6 dicembre a 17946 di ieri 8 dicembre – impone una revisione di quanto esperti e autorità pensavano fino a qualche settimana fa. Purtroppo a preoccuparedi nuovo i posti occupati in terapia intensiva e pure nei reparti ordinari. Così, come un incubo ricorrente, rispunta ildi cambio di colore per numerose. Qualche segnale in questo senso, d’altronde, era già stato lanciato martedì 6 da Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In quel caso il modello matematico puntava l’attenzione su tre. Si trattava di Calabria, Lombardia e ...

