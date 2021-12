Gualtieri annuncia nuovi tram. Ma sono quelli voluti dalla Raggi. Il Pd ha sempre bocciato i piani per la mobilità del M5S. Adesso però li ripropone spacciandoli come propri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chissà quanti hanno sentito un brivido lungo la schiena quando l’assessore alla mobilità della Capitale, Eugenio Patané, ha annunciato ben sette nuove linee di tram. Parole che, a ben vedere, hanno il sapore del déjà vu perché sembrano essere l’esatta fotocopia del progetto annunciato pochi mesi fa dall’ex sindaca Virginia Raggi che stava, tra mille difficoltà, provando a varare la “cura del ferro” per la Capitale. All’epoca dei fatti, dalle opposizioni erano piovute una sterminata serie di polemiche tra quanti accusavano l’amministrazione pentastellata di vivere “nel mondo dei sogni” e quanti ritenevano tali proposte del tutto inadeguate per la città. Critiche che sono sparite dai radar ora che il progetto è passato di mano e viene proposto dal Partito democratico ma che, soprattutto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chissà quanti hanno sentito un brivido lungo la schiena quando l’assessore alladella Capitale, Eugenio Patané, hato ben sette nuove linee di. Parole che, a ben vedere, hanno il sapore del déjà vu perché sembrano essere l’esatta fotocopia del progettoto pochi mesi fa dall’ex sindaca Virginiache stava, tra mille difficoltà, provando a varare la “cura del ferro” per la Capitale. All’epoca dei fatti, dalle opposizioni erano piovute una sterminata serie di polemiche tra quanti accusavano l’amministrazione pentastellata di vivere “nel mondo dei sogni” e quanti ritenevano tali proposte del tutto inadeguate per la città. Critiche chesparite dai radar ora che il progetto è passato di mano e viene proposto dal Partito democratico ma che, soprattutto, ...

