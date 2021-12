Riki Marcuzzo, il ritorno ad Amici: quando e dove vederlo in tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Riki Marcuzzo, ex allievo della scuola di Maria De Filippi, ritornerà tra i banchi dove aveva mosso i primi passi La dodicesima edizione di Amici continua a dare ottimi risultati dal punto di vista dell’auditel, nonostante il cambio di giorno che ques’anno vede lo show di Maria De Filippi spostato alla domenica pomeriggio. Riki Marcuzzo (foto Facebook)Di pari passo al successo proseguono le anticipazioni delle puntate che vanno in onda. La prossima è in programma domenica 12 dicembre e ci sarà il ritorno di Riki Marcuzzo. Classe 1992, ha partecipato al programma nell’edizione 2016 (quella con Elodie) che ha visto come vincitore il ballerino Andresa. Quattro anni dopo ha partecipato al Festival di Sanremo, la prima ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021), ex allievo della scuola di Maria De Filippi, ritornerà tra i banchiaveva mosso i primi passi La dodicesima edizione dicontinua a dare ottimi risultati dal punto di vista dell’auditel, nonostante il cambio di giorno che ques’anno vede lo show di Maria De Filippi spostato alla domenica pomeriggio.(foto Facebook)Di pari passo al successo proseguono le anticipazioni delle puntate che vanno in onda. La prossima è in programma domenica 12 dicembre e ci sarà ildi. Classe 1992, ha partecipato al programma nell’edizione 2016 (quella con Elodie) che ha visto come vincitore il ballerino Andresa. Quattro anni dopo ha partecipato al Festival di Sanremo, la prima ...

Dany03__ : RT @morethanafilm: riccardo marcuzzo in arte riki muoviti che voglio te - xmintomidnight : Domenica ho motivo per guardare amici e quel motivo è Riki Marcuzzo, come fa lui le hit nessuno mai - malecheva : @segnodiluna ma davvero vuoi mettere riki marcuzzo con zedex ????? - alirighini : in che senso domani ad amici l’ospite sarà riki marcuzzo - about_auri06 : RT @Antonella_Baik: SCUSA solo se sei Riccardo Marcuzzo ? RIKI ??? #Amici21 #Amici16 #ScusaRiki -

