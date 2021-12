L’avvocato di Ferrero: «Non risponderà alle domande del gip, non abbiamo ancora visto il fascicolo» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’avvocato di Massimo Ferrero, Pina Tenga, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AdnKronos relativamente all’arresto del presidente della Sampdoria. Ha annunciato che Ferrero non risponderà alle domande del gip. nell’interrogatorio di garanzia previsto domani. “Al momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere il fascicolo: in queste condizioni non vediamo come sarà possibile rispondere alle domande del gip. L’interrogatorio di garanzia per Massimo Ferrero è stato fissato per domani alle 13.30 a Milano ma al momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere il fascicolo: in queste condizioni non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021)di Massimo, Pina Tenga, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AdnKronos relativamente all’arresto del presidente della Sampdoria. Ha annunciato chenondel gip. nell’interrogatorio di garanzia predomani. “Al momento nonavuto modo di vedere il: in queste condizioni non vediamo come sarà possibile risponderedel gip. L’interrogatorio di garanzia per Massimoè stato fissato per domani13.30 a Milano ma al momento nonavuto modo di vedere il: in queste condizioni non ...

