Juventus, Arrivabene: “Indagine? Collaboriamo con autorità, ma pretendiamo rispetto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Plusvalenze? Sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Siamo soggetti a controlli rigidi da tutte le autorità visto che siamo quotati in borsa, Collaboriamo con tutti. Come Juve però pretendiamo rispetto. I processi mediatici non mi piacciono per niente, ci sono opinioni che non sono seguite da fatti”. A dirlo è l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, in merito all’Indagine della Procura di Torino dove risultano indagate sette persone, tra cui anche il presidente bianconero Andrea Agnelli ed il vicepresidente Pavel Nedved. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Plusvalenze? Sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Siamo soggetti a controlli rigidi da tutte levisto che siamo quotati in borsa,con tutti. Come Juve però. I processi mediatici non mi piacciono per niente, ci sono opinioni che non sono seguite da fatti”. A dirlo è l’amministratore delegato della, Maurizio, in merito all’della Procura di Torino dove risultano indagate sette persone, tra cui anche il presidente bianconero Andrea Agnelli ed il vicepresidente Pavel Nedved. SportFace.

