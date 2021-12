Incidente vicino Brescia: muore diciannovenne. Altra vittima in provincia di Torino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un Incidente vicino Brescia e uno nei pressi di Torino. Va in archivio purtroppo un'Altra notte di sangue sulle strade italiane nella vigilia dell'Immacolata. Due frontali che sono costati la vita ad una diciannovenne e ad un ventisettenne, a cui si aggiunge una dodicenne in prognosi riservata dopo l'Incidente avvenuto in Piemonte. Ragazza morta vicino Brescia Tragico epilogo per l'Incidente stradale che si è verificato nella serata di martedì 7 dicembre nei dintorni di Brescia, a Vobarno. A perdere la vita una ragazza di diciannove anni. L'impatto si è verificato sulla variante di valle Sabbia, tra Vobarno e Carpeneda. A fornire i dettagli sul triste fatto è il Giornale di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Une uno nei pressi di. Va in archivio purtroppo un'notte di sangue sulle strade italiane nella vigilia dell'Immacolata. Due frontali che sono costati la vita ad unae ad un ventisettenne, a cui si aggiunge una dodicenne in prognosi riservata dopo l'avvenuto in Piemonte. Ragazza mortaTragico epilogo per l'stradale che si è verificato nella serata di martedì 7 dicembre nei dintorni di, a Vobarno. A perdere la vita una ragazza di diciannove anni. L'impatto si è verificato sulla variante di valle Sabbia, tra Vobarno e Carpeneda. A fornire i dettagli sul triste fatto è il Giornale di ...

