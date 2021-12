Francia: Macron contro Zemmour,'non si falsifichi la storia' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Stiamo attenti a non falsificare la storia": questo l'avvertimento inviato da Emmanuel Macron, questa mattina dai microfoni della radio France Bleu Pays d'Auvergne, al candidato di estrema destra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Stiamo attenti a non falsificare la": questo l'avvertimento inviato da Emmanuel, questa mattina dai microfoni della radio France Bleu Pays d'Auvergne, al candidato di estrema destra ...

