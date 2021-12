Borsa: Europa tira fiato, Milano maglia nera( - 1%) con spread (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continuano le prese di beneficio sulle Borse europee dopo l'apertura poco mossa di Wall Street, con i listini reduci da due sedute di forti rialzi che tirano il fiato nonostante continuino ad arrivare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continuano le prese di beneficio sulle Borse europee dopo l'apertura poco mossa di Wall Street, con i listini reduci da due sedute di forti rialzi cheno ilnonostante continuino ad arrivare ...

