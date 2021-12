"Dal Viagra una speranza per la prevenzione dell'Alzheimer": lo studio su Nature (Di martedì 7 dicembre 2021) La pillola blu (il sildenafil usato contro la disfunzione erettile) potrebbe ridurre del 69% il rischio di ammalarsi di Alzheimer e potrebbe essere riposizionato come farmaco preventivo e terapeutico contro questa che è la più diffusa forma di demenza. Lo suggerisce uno studio condotto presso la Cleveland Clinic e pubblicato sulla rivista Nature Aging. Gli esperti sono partiti da un database di 1600 farmaci già in uso con svariate indicazioni terapeutiche ed hanno selezionato tra questi quelle molecole con il potenziale di agire su due dei principali presunti attori dell’Alzheimer, i frammenti di peptide beta-amiloide e la proteina tau. Tra tutte le molecole selezionate gli esperti hanno individuato in particolare il sildenafil perché in grado di interagire sia con la beta-amiloide sia con tau. Così ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) La pillola blu (il sildenafil usato contro la disfunzione erettile) potrebbe ridurre del 69% il rischio di ammalarsi die potrebbe essere riposizionato come farmaco preventivo e terapeutico contro questa che è la più diffusa forma di demenza. Lo suggerisce unocondotto presso la Cleveland Clinic e pubblicato sulla rivistaAging. Gli esperti sono partiti da un database di 1600 farmaci già in uso con svariate indicazioni terapeutiche ed hanno selezionato tra questi quelle molecole con il potenziale di agire su due dei principali presunti attori, i frammenti di peptide beta-amiloide e la proteina tau. Tra tutte le molecole selezionate gli esperti hanno individuato in particolare il sildenafil perché in grado di interagire sia con la beta-amiloide sia con tau. Così ...

