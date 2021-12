Conferenza stampa Allegri: «Dobbiamo chiudere bene il girone. Ecco chi giocherà» (Di martedì 7 dicembre 2021) Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro il Malmoe. Le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Malmoe. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GIOCATORI A DISPOSIZIONE – «Domani giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Domani vediamo come sta Kean ch ha preso un colpo domenica. De Sciglio è tornato e spero di dargli minutaggio. Domani Dobbiamo chiudere bene il girone per prepararci al meglio alla sfida di campionato». KULUSEVSKI – «Stamattina è stato operato, tutto a posto. Dovremo averlo a disposizione lunedì prossimo». GIOVANI DELL’UNDER 23 – «De Winter e Miretti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro il Malmoe. Le dichiarazioni del tecnico Massimiliano, tecnico della Juve, ha parlato inalla vigilia del match contro il Malmoe. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GIOCATORI A DISPOSIZIONE – «Domani giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Domani vediamo come sta Kean ch ha preso un colpo domenica. De Sciglio è tornato e spero di dargli minutaggio. Domaniilper prepararci al meglio alla sfida di campionato». KULUSEVSKI – «Stamattina è stato operato, tutto a posto. Dovremo averlo a disposizione lunedì prossimo». GIOVANI DELL’UNDER 23 – «De Winter e Miretti ...

